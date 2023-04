Con Surfshark ti godi le tue serie TV preferite anche se sei all'estero

Con la primavera ormai inoltrata e l’inizio della bella stagione c’è una forte voglia di viaggi e vacanze.

Cambiare per qualche giorno aria può essere molto piacevole anche se, inevitabilmente, è necessario rinunciare a certe comodità legate alla propria casa.

A meno di non utilizzare un servizio adeguato, per esempio, andando all’estero non è possibile seguire una serie TV lasciata a metà.

Molte piattaforme infatti, in base all’indirizzo IP che si collega all’account, rendono più o meno disponibili i contenuti delle proprie librerie. Ciò può rendere difficile accedere a servizi che propongono contenuti in lingua italiana al di fuori dei confini del nostro paese.

Un piccolo disagio che, però, grazie a una VPN, oggi può essere aggirato senza troppi problemi.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Serie TV in italiano anche all’estero? Con Surfshark è possibile

Per poter bypassare i limiti geografici e fruire di contenuti in italiano anche all’estero, è però necessario rivolgersi a un servizio in grado di offrire adeguate performance.

Lo streaming, infatti, è notoriamente un’attività che richiede una banda di connessione alquanto ampia: avere a che fare con una VPN lenta, dunque, può rendere del tutto inguardabili film e serie TV.

Una piattaforma come Surfshark offre prestazioni degne di tale nome e non solo.

Stiamo parlando di un provider che offre oltre 3.200 server sparsi in più di 100 paesi, garantendo un’infrastruttura capace di reggere il traffico in maniera straordinaria, anche negli orari di punta.

La politica no log e le funzioni di sicurezza avanzate, costituiscono poi un plus tutt’altro che da sottovalutare nel contesto delle VPN. Tutto ciò va infine abbinato all’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e alla formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto.

Non solo: Surfshark è attualmente interessata da una promozione che rende il suo servizio anche alquanto conveniente.

Grazie allo sconto dell’82%, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark per soli 2,30 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.