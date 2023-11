Con Tidio hai un servizio clienti di qualità: provalo gratis

Raggiungere i propri clienti tramite canali di comunicazione non è semplice purtroppo, sopratutto se non si hanno a disposizione strumenti adeguati. Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei alla ricerca di una soluzione adeguata. Dunque, non preoccuparti perchè sei nel posto giusto. Oggi parliamo di Tidio che, per permetterti di raggiungere subito i clienti, ha pensato a diversi piani. Scegliere una soluzione come Tidio può essere un vantaggio del tutto importante. Non a caso, nasce come piattaforma di customer service che dà l’opportunità di comunicare con i propri clienti in modo semplice, mettendo a disposizione differenti funzionalità tra cui chatbox, chat dal vivo ed email marketing.

Tidio ti dà l’opportunità di scoprire quali prodotti stanno guardando i visitatori del tuo sito web in tempo reale, avviare conversazioni tramite il widget chat per fornire consigli e aiutare i clienti rispondendo alle domande sul tuo prodotto per rimuovere i blocchi delle conversioni. I piani attualmente disponibili sono: piano Free che include chat dal vivo e chatbox ma anche altro; piano Starter a partire da 29 euro al mese; piano Communicator & Chatbots a partire da 54 euro al mese e piano Tidio+ a partire da 394 euro al mese.

Vuoi raggiungere facilmente i tuoi clienti tramite un servizio che mira ad ottimizzare i canali di comunicazione? Se la risposta è sì, non puoi perdere altro tempo. La prossima mossa che devi fare è quella di scegliere uno dei piani disponibili visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con uno dei piani sopra elencati, la tua esperienza con i clienti non sarà più la stessa! Come accennato, grazie a Tidio puoi finalmente avviare conversazioni tramite il widget chat per fornire consigli e aiutare i clienti rispondendo alle domande sul tuo prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.