Con ToT, gestire le finanze aziendali non è mai stato così semplice

Gestire le finanze aziendali non è così semplice come si possa pensare. Se l’azienda, poi, è di medie dimensioni, diventa ancora più complesso.

Per andare incontro alle richieste degli imprenditori in tal senso, ToT ha creato una soluzione innovativa di banking che rende la gestione delle finanze molto semplice e veloce.

Imprenditori e liberi professionisti hanno a disposizione un conto corrente digitale che non ha nulla da invidiare a quelli classici. Tutto in un’unica offerta moderna.

Con ToT si possono gestire facilmente le esigenze bancarie, che vanno dalle deleghe degli F24 fino alla programmazione delle spese.

ToT, la soluzione migliore digitale per gestire le finanze aziendali

Il conto ToT è un conto online a cui è collegato un IBAN italiano e che possiede tante funzionalità.

È anche inclusa una Carta di Credito VISA Business con la quale acquistare online e nei negozi fisici in totale sicurezza, ma anche per prenotare un volo aereo o un albergo.

La carta di credito viene emessa in modalità debito e con tecnologia dual-mode, la quale consente l’attivazione successiva di un plafond per il pagamento fino a 60 giorni degli acquisti per l’attività.

Gestire le finanze con ToT è molto semplice e intuitivo. Oltre a monitorare tramite il conto tutti i movimenti, si potranno inviare bonifici SEPA e SSD gratuitamente e pagare usando la funzione pagoPA.

Inoltre, sempre online, si possono compilare e pagare online gli F24 ordinari, semplificati e le accise tramite la stessa interfaccia.

Usando, invece, il Servizio I24, il commercialista potrà pagare le deleghe F24 addebitando l’importo direttamente sul conto ToT, collegandosi direttamente a Fisconline e Entratel direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

L’apertura del conto avviene direttamente online a questo link. Il primo mese è gratis e si potrà scegliere tra il piano Essential e Professional.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.