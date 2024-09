Con una soluzione cloud a vita non perderai più i tuoi ricordi

Problemi di spazio sul tuo smartphone, tablet o PC? Il cloud a vita è la soluzione migliore per risolverli. Se sei alla ricerca di tanto spazio di archiviazione e non vuoi più acquistare degli abbonamenti annuali, è il servizio che fa al caso tuo. Nessun costo ricorrente dunque: un acquisto una tantum e basta significa risparmiare sensibilmente nel lungo periodo. E tra le opzioni più interessanti da questo punto di vista c’è senza dubbio pCloud, tool che propone diversi piani “a vita”, con la possibilità di ottenere fino a 10 TB di spazio.

Tutti i vantaggi offerti dal cloud a vita di pCloud

I piani offerti da pCloud sono tre, ovvero:

500 GB al costo di 199 euro

2 GB al costo di 399 euro

10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte e tre le versioni “a vita” sopra indicate possono essere pagate in 3 rate con PayPal e inclusa c’è una garanzia di rimborso di 14 giorni. Inoltre, è anche possibile incrementare lo spazio disponibile acquistandolo in un secondo momento.

Il risparmio è notevole: se analizziamo il piano da 2 TB di spazio, un abbonamento con la stessa quota costa circa 99,90 euro all’anno. Con pCloud invece si paga 399 euro una tantum. Dopo quattro anni, quindi, la spesa sarà identica tra abbonamento e cloud a vita. Dal quinto anno, invece, chi ha scelto il cloud a vita potrà risparmiare quasi 100 euro all’anno. Niente male, non è vero?

Perciò basta andare sul sito di pCloud e scegliere la soluzione che fa più al caso delle proprie esigenze. Tra l’altro ora ci sono delle offerte notevoli: solo per poco tempo, si può usufruire di sconti fino al 37% sul prezzo di listino.