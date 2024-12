Con una VPN puoi evitare le truffe online

Nell’era del digitale il rischio di una truffa online è sempre in agguato e soprattutto sempre più crescente rispetto a qualche tempo fa. Per questo dotarsi di una buona VPN come NordVPN è la soluzione migliore per evitare qualsiasi tipologia di truffa e avere la certezza di godere di una connessione internet sicura, privata e protetta ovunque tu sia.

Come fa una VPN a proteggerti dalle truffe online

Per capire come fa una VPN a proteggerti dalle truffe bisogna partire dal principio di funzionamento: parlando di NordVPN devi sapere che questo servizio lavora per crittografare i tuoi dati in modo da renderne difficile l’accesso a chiunque, specie per quanto concerne informazioni personali delicate come password e dettagli di pagamento.

Oltre a questo, mentre è attiva la VPN nasconde il tuo indirizzo IP reale scambiandolo con uno fittizio dipendente dal server VPN al quale sarai connesso: così né i siti web, né gli hacker potranno tracciare la tua posizione reale e tantomeno la tua attività.

NordVPN poi è una delle poche VPN ad offrire delle funzioni specifiche di protezione dalla truffe, come un sistema integrato che blocca le email fraudolente, effettua la scansione dei download e ti avvisa se stai per visitare un sito web a rischio.

Utilizzarla è semplicissimo perché ti basta abbonarti e attivarla quando navighi online: funziona ovunque ed è particolarmente utile se usi frequentemente delle reti WiFi pubbliche, dove il rischio di truffe è ancora maggiore.