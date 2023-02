Con VIABUY hai un conto senza banca e una carta, ecco come

Se stai cercando un conto senza banca e una carta di pagamento che ti consentono di fare tutte le operazioni che vuoi pagando poco o nulla, abbiamo la soluzione per te: VIABUY.

Il conto corrente è uno strumento ormai essenziale per chiunque abbia un’entrata mensile, sia stipendio che pensione.

Consente, inoltre, di mettere al sicuro i nostri risparmi, ma anche di effettuare bonifici, di prelevare denaro e di pagare online e nei negozi fisici tramite le carte di pagamento annesse.

Il problema è che lo strumento classico ha dei piccoli svantaggi, come i costi e la burocrazia, ma anche doversi recare in filiale per ogni problema.

Invece, se opti per VIABUY, tutto questo resterà soltanto un lontano ricordo.

VIABUY, conto senza banca e una carta tutto in unico posto

Come avrai potuto intuire, stiamo parlando di una tipologia di conto senza banca online che possiede tutti i servizi principali di un conto vero e proprio, ma con la differenza che può essere comodamente gestito tramite app.

È, in altre parole, una carta conto, poiché ha un suo codice IBAN, che è lussemburghese e tedesco, e opera sul circuito MasterCard.

Bada bene che non è una carta di credito, ma una ricaricabile senza linea di credito, poiché può usare soltanto il saldo disponibile per pagare o inviare bonifici.

Quindi, ogni volta che esaurisce il credito disponibile devi ricaricarla tramite bonifico SEPA, SOFORT o Giropay.

Il segreto di questa carta, che sicuramente in pochi conoscono, è che ha tre livelli di anonimato: ADV1, ADV2 e ADV3.

Se opti per il primo, ad esempio, non sei obbligato a inviare il tuo documento di riconoscimento per aprire il conto. Comodo, vero?

Per aprire il conto VIABUY, ti basta accedere QUI e cliccare APRI ORA IL TUO CONTO. Non devi inviare nessun documento cartaceo, poiché la verifica avviene totalmente online.

Nel momento in cui la richiesta viene accettata, la carta ti verrà subito inviato all’indirizzo che hai inserito durante la fase di apertura conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.