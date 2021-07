ConceptD, occhio: può essere di nuovo CLAMOROSO

Torniamo a parlare del laptop ConceptD perché nei giorni scorsi ha rappresentato probabilmente l'evento più clamoroso tra gli sconti Amazon (ed alcuni utenti di Punto Informatico stanno festeggiando in questo momento il grande affare). Un modello in sconto pressoché incredibile, infatti, era stato disponibile per alcune ore, regalando una incredibile opportunità di risparmio presto svanita sotto gli occhi di chi è arrivato tardi. Ora questa opportunità sta per ricrearsi su un nuovo modello e lo sconto sembra incoraggiare una sorta di scommessa all'azzardo: attendere un giorno per risparmiare ancora qualcosina, oppure acquistare subito e mettersi in pancia l'incredibile risparmio già disponibile ad oggi?

ConceptD da tenere d'0cchio

Il modello è questo: Acer ConceptD 7 Pro CN715-72P-76LL. Disponibilità: soltanto 2 in questo momento. Occhio al prezzo: 3355 euro fino a metà giugno, 3285 euro fino al 9 luglio, poi una discesa continua fino agli attuali 2857,02 euro (nel momento in cui scriviamo). Il risparmio è già forte e difficilmente il prezzo potrà scendere ancora in virtù della pochissima disponibilità rimasta. A ognuno le proprie valutazioni.

Stiamo parlando, va ricordato, di un laptop di caratura superiore. In breve: CPU Intel Core i7 10750H, 32GB di RAM, SSD 1TB, risoluzione 3840×2160. Tanta roba, tutta assieme, per un laptop pensato per la grafica e per alti carichi di lavoro. A rendere clamorosa l'offerta è la politica applicata sul prezzo, già scesa una volta a livelli incredibili e ora nuovamente sulla falsa riga dell'occasione precedente.

Da tenere d'occhio.