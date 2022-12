Condividere password in sicurezza? Ecco lo strumento ideale

Anche se le password sono, per loro natura, un’informazione strettamente personale, esistono contesti in cui la condivisione è necessaria.

Che si tratti di un contesto familiare oppure all’interno di un’azienda, condividere password in sicurezza è tanto utile quanto pericoloso.

Il rischio è quello che, occhi indiscreti, possano captare la parola d’accesso in questione e accedere a servizi e piattaforme su cui non dovrebbero mettere le mani.

Il risultato di tutto ciò? Perdita di dati aziendali e di eventuali account per quanto concerne strumenti bancari o simili. Un danno che può costare molto caro, sia a livello d’immagine che economico.

Un servizio come NordPass va a rendere la condivisione molto più semplice e, soprattutto priva di rischi.

Stiamo parlando di un password manager, uno strumento ideale per la gestione delle parole d’accesso e, in questo caso, per condividere in modo sicuro le stesse con colleghi e familiari.

Condividere password in sicurezza: NordPass offre molto di più

NordPass è un servizio creato dagli stessi sviluppatori di NordVPN, azienda leader nel settore delle Virtual Private Network. Già solo ciò è una garanzia per quanto concerne le prestazioni di questo password manager.

Questo strumento è in grado non solo di memorizzare le parole d’accesso, ma anche i dati riguardanti carte di credito e altre informazioni personali. Il tutto viene conservato e protetto in un unico luogo sicuro e inaccessibile per gli estranei.

Il compilatore automatico di moduli integrato in NordPass poi, permette di gestire qualunque tipo di iscrizione, sia per quanto riguarda password che numeri di carte di credito, senza doverlo fare manualmente.

Ciò consente, sempre in totale sicurezza, di risparmiare non poco tempo.

E i costi? Sottoscrivendo un piano personale da 24 mesi con NordPass è possibile ottenere il 50% di sconto.

Ciò significa che questo servizio viene a costare soli 1,49 euro al mese: di fatto poco più di un caffè.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.