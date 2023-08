Conference League 2023/2024: dove vederla e quando inizia

La Conference League, come già avvenuto la scorsa stagione, anche per il 2023/2024 punta a conquistare l’attenzione degli appassionati proponendo un torneo sempre imperdibile e combattuto. La terza competizione europea è già iniziata, con i playoff che termineranno il prossimo 31 di agosto. Dal 21 settembre, invece, inizierà la fase a gironi che, come rappresentate dell’Italia, includerà la Fiorentina.

Le partite della Conference League 2023/2024 possono essere seguite direttamente su NOW, attivando il Pass Sport che ora è in offerta (ma solo fino al prossimo 27 di agosto) con un costo ridotto a 7,99 euro al mese per 6 mesi e senza vincoli successivi. Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Conference League 2023/2024: le partite sono in streaming su NOW

Anche la Conference League fa parte del ricchissimo catalogo di contenuti sportivi presenti su NOW attivando il Pass Sport (che consente l’accesso illimitato a tutti i contenuti di Sky Calcio e Sky Sport). La stagione 2023/2024, che per l’Italia vedrà in campo la Fiorentina, partirà con la fase a gironi il prossimo 21 di settembre. Attualmente, sono in corso i playoff.

Tutte le partite saranno visibili su NOW con il Pass Sport, ora proposto con un costo ridotto a 7,99 euro al mese per 6 mesi. Si tratta dell’occasione giusta, quindi, per attivare un’offerta davvero molto conveniente. Il catalogo è ricco di contenuti e la Conference League, per gli appassionati di calcio, è solo una delle manifestazioni da seguire.

La promozione dedicata al Pass Sport di NOW terminerà a breve. Si tratta, infatti, di un’offerta flash che resterà attiva solo per pochi giorni. Per attivarla basta accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto. C’è anche l’offerta completa che unisce anche i Pass Cinema e Entertainment con una spesa complessiva di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

