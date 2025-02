Confetti su iCloud di Apple, la nuova funzione di invito agli eventi

Apple si prepara a lanciare una nuova funzionalità per invitare le persone a feste, riunioni e altri eventi. Il nome in codice del progetto è “Confetti” e potrebbe far parte di una più ampia revisione dell’app Calendario di Apple.

Non si sa molto su come funzionerà esattamente questa nuova funzione. Tuttavia, secondo Mark Gurman, Apple potrebbe rilasciare Confetti già questa settimana.

Apple pronta a lanciare “Confetti”, la nuova funzione di iCloud

La funzione è apparentemente legata a iCloud e a iOS 18.3, l’aggiornamento appena rilasciato pubblicamente che permette anche agli utenti di disattivare Apple Intelligence. Gurman suggerisce che Confetti potrebbe essere il primo tassello di un progetto più ampio per rinnovare l’app Calendario di Apple. Un’applicazione che, a quanto pare, l’azienda di Cupertino vuole rivedere da tempo.

Non è l’unica novità in arrivo per le app di calendari. Google Calendar per Android sta per diventare più pratico: presto sarà possibile invitare altre persone a vedere il proprio calendario direttamente dall’app, proprio come si fa già dal sito web. E a quanto pare, Google ha in serbo anche un rinnovamento del design dell’applicazione.

iOS 18.3: non solo Confetti

L’aggiornamento iOS 18.3, oltre a Confetti, porta con sé un’altra novità interessante. La possibilità di disabilitare Apple Intelligence. Se prima gli utenti dovevano scegliere di attivare la suite di funzioni AI, d’ora in avanti, dovranno scegliere di disattivarla. Apple Intelligence, infatti, sarà abilitata di default. Una mossa che sembra andare nella direzione di una maggiore trasparenza e controllo dei dati da parte degli utenti.