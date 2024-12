Conflitti LCN nel digitale terrestre: scopri come risolverli

Con il passaggio al nuovo standard DVB-T2 per alcuni canali e gli ultimi aggiornamenti del digitale terrestre stiamo assistendo alcune problematiche sulla piattaforma. Tra queste troviamo anche i cosiddetti conflitti LCN (Logical Channel Numbering).

Si tratta di un errore dell’apparecchio in fase di risintonizzazione, dove due o più canali televisivi si contendono la stessa posizione numerica sul telecomando. In pratica, un piccolo disagio comunque noioso che può portare a una certa confusione nella lista dei canali per l’utente che deve poi trovarli.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e come è possibile risolvere questi conflitti sulla piattaforma digitale terrestre di qualsiasi televisore o decoder.

Perché si creano conflitti LCN sul digitale terrestre

L’LCN del digitale terrestre è un sistema di numerazione automatica dei canali televisivi che assegna a ciascuna emittente una posizione specifica sul telecomando, uguale per tutti. In Italia è deciso e definito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico).

Questa numerazione “universale” solitamente segue il numero delle emittenti principiali (ad esempio Rai 1 sul canale 1, Canale 5 sul canale 5 e così via). Perché si verificano i conflitti LCN? Fondamentalmente per due ragioni:

sovrapposizione di aree tecniche: in zone di confine tra diverse aree tecniche, più emittenti possono rivendicare lo stesso numero LCN; assegnazione multipla: a volte il Ministero può assegnare lo stesso numero LCN a più di un’emittente nella stessa area.

Come capire e risolvere un conflitto LCN

Un conflitto LCN sul digitale terrestre si riconosce generalmente da due cose:

durante la risintonizzazione automatica televisore o decoder segnala chiaramente la presenza di un conflitto, chiedendo così all’utente di scegliere quale canale mantenere nella posizione contesa; alcuni canali si posizionano inaspettatamente su determinati numeri o non sono visibili nella posizione abituale.

La soluzione più semplice e veloce per risolvere questi conflitti è effettuando una nuova risintonizzazione automatica dei canali. Durante la ricerca e sintonizzazione dei canali, il dispositivo potrebbe chiedere di risolvere eventuali conflitti LCN. In questo caso è necessario selezionare il canale da mantenere nella posizione contesa.

Se l’apparecchio non permette di risolvere automaticamente i conflitti LCN del digitale terrestre è possibile intervenire manualmente. Accedendo al menù di gestione dei canali occorre individuare il conflitto e spostare uno dei canali su una posizione libera, mantenendo l’altro nella posizione solitamente assegnata automaticamente.