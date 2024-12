Confronta le offerte luce e gas e trova quella più adatta ai tuoi consumi

Ci possono essere numerosi motivi per voler cambiare offerta luce e gas. Il primo aspetto da considerare è senza dubbio il risparmio economico che una nuova tariffa può portare. Un altro elemento è la qualità commerciale, in cui rientrano tutte quelle voci come trasparenza della bolletta, qualità del servizio clienti e condizioni contrattuali. Un ulteriore motivo che spinge le persone a cambiare è per una migliore lettura della bolletta, che quasi sempre si accompagna con il primo, ossia il risparmio.

Dall’avvento del mercato libero, scegliere un’offerta luce e gas è diventata un’impresa titanica, per via dei tanti fornitori presenti. Per trovare la proposta più adatta ai propri consumi è dunque di vitale importanza affidarsi a un comparatore Energia Luce&Gas affidabile e chiaro. Uno dei migliori in circolazione è Supermoney, grazie al quale si possono confrontare le offerte più interessanti del momento e ottenere suggerimenti mirati in base a quelli che sono i propri consumi.

Come confrontare le offerte luce e gas con il comparatore di Supermoney

Prima di tutto, occorre collegarsi alla pagina del comparatore Energia Luce&Gas. In Seleziona la fornitura confermare l’opzione Luce + Gas se si vuole ottenere un confronto tra le offerte che includono tutte e due le componenti di energia. Se invece si è interessati soltanto a una delle due, scegliere tra i riquadri Luce e Gas.

Selezionare ora la tipologia di utenza. Di default il comparatore è impostato su Domestica, si può però scegliere anche l’opzione alternativa Commerciale se si è proprietari di un’attività. Il passaggio seguente consiste nel rispondere alla domanda “Quante persone vivono in casa”.

Dopodiché si passa ai dati quali il comune dell’immobile per cui si sta cercando una tariffa luce e gas conveniente, il proprio nome e cognome, la data di nascita, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Al termine, aggiungere un segno di spunta sotto Informativa privacy per accettare le condizioni generali del servizio, quindi premere sul pulsante Confronta tariffe per avviare il comparatore.