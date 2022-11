Connessione in tutta la casa? A 19€ c'è il WiFi Extender Xiaomi

Se la tua casa è grande o ha dei muri spessi sai bene quanto è difficile portare la connessione internet in tutte le stanze. A volte diventa quasi impossibile godersi un po’ di intrattenimento anche in giardino per la distanza dal router. La soluzione è un incredibile prodotto di Xiaomi il Mi WiFi Extender che ti costa solo 19 euro, invece di 29,99 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon.

WiFi Extender Xiaomi: la soluzione economica ai tuoi problemi di connessione

Posizionalo laddove il segnale del tuo router comincia a diventare debole. Posizionane più di uno in tutta la tua casa per non perderti internet nelle sue varie stanze e nemmeno in giardino. Ora che si avvicinano le feste è un’ottima soluzione per portare la connessione anche in taverna. Approfitta dell’offerta Amazon. Acquista il WiFi Extender Xiaomi a soli 19 euro.

Questo dispositivo è compatibile sia con la rete 2.4 GHz, ottimizzata per raggiungere zone più distanti dal router, che con la rete 5 GHz, ottimizzata per offrirti le migliori prestazioni di navigazione. Inoltre, permette una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Tu non dovrai fare nulla, ma grazie all’indicatore di segnale intelligente ti dirà lui qual è il posto più adatto. Acquistalo a soli 19 euro.

