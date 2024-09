Connessione ultraveloce per i gamer professionisti con la Fibra Iliad

Il gaming, oltre che una passione, è anche un lavoro per migliaia di persone soltanto nel nostro Paese. Per i gamer professionisti avere una connessione veloce, stabile e performante non è una semplice richiesta, ma una vera e propria necessità.

Tra le migliori offerte per la fibra figura il servizio offerto da Iliad. La compagnia francese è stata di recente premiata per la fibra più veloce d’Italia per download e upload da nPerf, sulla base di oltre 653 mila test eseguiti sulle reti fisse nel Bel Paese. Per gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese, incluso il pagamento automatico, il servizio fibra con tecnologia Wi-Fi 7 è disponibile al prezzo scontato di 21,99 euro al mese per sempre.

La fibra di Iliad è in offerta a 21,99 euro al mese

L’offerta Fibra Iliad include una connessione ultraveloce, 100% in fibra ottica (FTTH, acronimo di fiber to the home), il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso e l’app iliadbox per gestire in autonomia la propria rete. In più sono comprese chiamate illimitate in Italia e verso oltre più di 60 Paesi internazionali.

Uno dei principali punti di forza della promozione è costituito dal router iliadbox dotato del Wi-Fi 7. Si tratta infatti della prima offerta fibra qui in Italia che include un router capace di integrare la nuova tecnologia Wi-Fi. Quest’ultima garantisce velocità e stabilità ancora più elevate, sia in termini di download che in upload.

Puoi verificare direttamente su questa pagina del sito Iliad se sei raggiunto dalla tecnologia FTTH EPON (la più performante) oppure dalla tecnologia FTTH GPON. La prima assicura velocità in download fino a 5 Gbit/S e fino a 700 Mbit/s in upload, mentre la seconda si spinge fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.