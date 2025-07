Connettività globale senza roaming: Saily è in sconto e con crediti bonus

Affrontare un viaggio fuori dall’Europa senza temere costi di roaming è finalmente possibile. Grazie a Saily, il servizio eSIM integrato nell’ecosistema di NordVPN, puoi navigare online ovunque nel mondo senza cambiare scheda fisica e con la possibilità di gestire più Paesi da un’unica eSIM virtuale.

In occasione dell’estate, Saily lancia una promozione esclusiva che include uno sconto immediato del 5% e fino al 5% in crediti da utilizzare per i tuoi prossimi acquisti. Una soluzione intelligente, pratica e conveniente per restare sempre connessi anche dall’altra parte del globo.

Come funziona Saily e perché approfittare della promozione estiva

Con Saily hai accesso a piani dati flessibili per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, con tariffe a partire da soli 2,99 dollari. L’installazione è semplice e veloce: bastano pochi tap per attivare il servizio, compatibile con tutti i dispositivi di ultima generazione. E se il tuo viaggio include più Paesi, non hai bisogno di cambiare scheda: è sufficiente acquistare un nuovo piano e continuare a usare la stessa eSIM.

La connessione dati si attiva in automatico appena arrivi a destinazione, così puoi iniziare a navigare subito, anche prima di uscire dall’aeroporto. Il supporto clienti è sempre disponibile, 24 ore su 24, e l’app ti invia notifiche intelligenti per avvisarti quando stai per esaurire il traffico dati (oltre l’80% del piano).

Durante la promozione estiva puoi contare su due vantaggi principali:

Uno sconto immediato del 5% valido per tutti i piani a partire da 10 GB, inclusi quelli illimitati;

valido per tutti i piani a partire da 10 GB, inclusi quelli illimitati; Un sistema di crediti bonus: scegliendo un piano da oltre 10 GB ricevi il 5% in crediti Saily, mentre con piani inferiori ottieni il 3%. Questi crediti possono essere riutilizzati per future attivazioni, come un vero e proprio cashback.

Che tu stia pianificando un viaggio in in Paesi non coperti dal tuo attuale piano roaming, Saily è la soluzione perfetta per restare online in modo semplice, veloce e conveniente. La promozione è già attiva online: approfittane ora e viaggia connesso senza sorprese.