Conserva i tuoi dati personali al sicuro con il tool NordPass

Salvataggio delle password con un clic, accesso automatico ai propri account preferiti, importazione semplificata delle credenziali: sono tre dei principali punti di forza di NordPass, il tool sviluppato da Nord Security (la stessa azienda di NordVPN) per venire incontro alle richieste degli utenti più consapevoli.

A questo proposito, segnaliamo la nuova offerta in corso che consente di attivare il password manager NordPass al prezzo scontato di 1,39 euro al mese per i primi due anni, con un risparmio di oltre 40 euro in 24 mesi. Il piano Premium gode inoltre di 3 mesi extra di servizio e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

NordPass Premium in offerta a oltre metà prezzo per 2 anni

Sono diverse le caratteristiche chiave di NordPass, che rendono questo strumento uno dei punti di riferimento in assoluto nel settore dei password manager. Il tool creato da Nord Security non si limita infatti a memorizzare password, passkey e carte di credito, oltre a garantire salvataggio e compilazione automatici, ma rileva anche eventuali password deboli e già usate, oltre a mantenere la connessione attiva al momento di un cambio del dispositivo.

A tutto questo poi si aggiungono funzionalità extra di rilievo, tra cui un generatore di e-mail fake ogni volta che ci si iscrive a un servizio o a un sito web di poca importanza, la possibilità di allegare in modo sicuro fino a 3 GB di documenti e l’analisi del web alla ricerca di eventuali violazioni di dati.

Puoi aderire all’offerta in corso sul piano Premium collegandoti alla pagina dedicata di NordPass. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, hai 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.