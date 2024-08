Conserva i tuoi ricordi in modo digitale con pCloud

Il cloud di pCloud è uno spazio virtuale dove puoi archiviare in sicurezza i tuoi ricordi in modo digitale. Se i tuoi album di foto sono disseminati per casa e i vecchi video di famiglia occupano più spazio di quanto pensassi, adesso hai la soluzione. Oltre a farti risparmiare sugli abbonamenti mensili, il provider ti permette di conservare tutto per sempre. Basta un pagamento una tantum e ti ritroverai con lo spazio che ti occorre (e anche di più) in cui archiviare foto, video e documenti.

pCloud: archivia i tuoi ricordi in modo digitale e in sicurezza

pCloud è uno dei migliori servizi cloud in circolazione. I suoi piani lifetime ti permettono di scegliere il pacchetto giusto per te, che va da 500 GB fino a 10 TB. Sorpresa delle sorprese, non dovrai più pagare abbonamenti mensili o annuali. Una volta acquistato, lo spazio resterà a tua disposizione per sempre. Tra i vari piani offerti, troviamo opzioni per tutte le esigenze e tasche, con sconti fino al 37%:

500 GB a 199 euro;

a 199 euro; 2 TB a 399 euro;

a 399 euro; 10 TB a 1.190 euro.

pCloud è anche una risorsa preziosa per i professionisti e PMI, grazie ai suoi piani business. Crittografia TLS/SSL per stare tranquilli e app compatibili con tutte le piattaforme per accedere ai tuoi dati ovunque ti trovi: tutto il necessario per chi fa sul serio con i dati.

pCloud ti dà anche la libertà di espandere il tuo spazio a piacimento. Quindi, non temere di rimanere a corto di spazio quando la tua collezione di foto si allarga a macchia d’olio. Puoi sempre incrementare lo spazio disponibile. Inizia subito oggi a conservare i tuoi ricordi in modo digitale con pCloud.