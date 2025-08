Conserva i tuoi ricordi per sempre: con Internxt fino a 5 TB di cloud a vita

Immagina di poter archiviare per sempre le tue foto più care, i video delle vacanze o i documenti più importanti, senza dover rinnovare un abbonamento ogni anno. Con Internxt questo è possibile: grazie ai suoi piani “a vita” paghi una sola volta e ottieni spazio cloud criptato e sicuro per sempre, fino a un massimo di 5 TB.

A differenza dei classici servizi in abbonamento, qui non ci sono costi ricorrenti: un piano lifetime da 5 TB, ad esempio, costa 435€ invece di 2900€ una tantum. In sintesi, si tratta di uno sconto dell’85% per avere archiviazione illimitata nel tempo . In più, se cambi idea, hai 30 giorni per richiedere il rimborso completo.

Internxt: privacy, sicurezza e zero costi ricorrenti

Oltre alla tranquillità di uno spazio cloud permanente, Internxt include strumenti avanzati per proteggere i tuoi dati e la tua navigazione. La connessione è protetta da crittografia post-quantistica e protocollo zero-knowledge, così nemmeno l’azienda può accedere ai tuoi file.

A disposizione hai anche una VPN integrata per navigare in modo anonimo, un antivirus per difendere i tuoi dispositivi e un sistema di condivisione file protetto da password e limiti di accesso.

Il servizio unisce sicurezza, sostenibilità e praticità, risultando ideale per chi vuole un archivio digitale affidabile per ricordi di famiglia, contenuti multimediali o documenti di lavoro. Con un unico pagamento ti liberi dalla scadenza degli abbonamenti e guadagni la certezza che i tuoi dati saranno al sicuro per sempre.

Approfitta ora della promo: vai su sito di Internxt e usufruisci immediatamente dell’85% di sconto.