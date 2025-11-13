Contenuti illegali: indagine su X per violazione DSA

La Coimisiún na Meán (equivalente irlandese dell’italiana AGCOM) ha avviato un’indagine nei confronti di X per la violazione del Digital Services Act (DSA). L’azienda di Elon Musk non ha rimosso i contenuti illegali segnalati dagli utenti. La Coimisiún na Meán è stato designato Digital Services Coordinator, quindi può verificare il rispetto della legge.

Meccanismo di segnalazione poco efficace

X una VLOP (Very Large Online Platform), quindi deve rispettare tutti gli obblighi previsti dal DSA. La prima indagine avviata dalla Commissione europea ha riguardato proprio il social network di Musk (oltre due anni fa). Il 12 luglio 2024 erano stati pubblicati i risultati preliminari che confermano tre violazioni (design ingannevole, accesso ai dati pubblici e trasparenza sull’advertising). All’inizio del 2025, l’indagine è stata estesa all’algoritmo dei suggerimenti, ma al momento non ci sono novità in merito.

In seguito alle informazioni fornite da HateAid e alla denuncia di un utente, l’autorità irlandese ha avviato un’indagine per la violazione dell’art. 20 del DSA. Verrà in particolare verificato:

Se le persone possono presentare ricorso contro le decisioni di X di non rimuovere contenuti quando segnalano qualcosa che violerebbe i termini di servizio

Se le persone sono adeguatamente informate dell’esito di una segnalazione che presentano e se sono informate del loro diritto di presentare ricorso contro la decisione

Se X dispone di un meccanismo interno di gestione dei reclami facilmente accessibile e intuitivo

In base al suddetto articolo, agli utenti deve essere fornito l’accesso a un sistema efficace di gestione dei reclami che consenta di presentare ricorsi contro determinate decisioni prese dalle piattaforme, come la rimozione/disabilitazione dei contenuti e la sospensione/chiusura dell’account.

In pratica, secondo l’autorità irlandese, X non ha eliminato i contenuti segnalati e non ha fornito agli utenti un sistema per contestare la decisione. Al momento non sono arrivati commenti dall’azienda di Elon Musk. Se verrà confermata la violazione del DSA, X potrebbe ricevere una sanzione fino al 6% delle entrate globali annuali (che dovrà essere confermata dal tribunale). In alternativa è possibile stipulare un accordo con impegni vincolanti.