Conti deposito da 1 a 5 anni, il guadagno è incredibile

Quando si parla di conti deposito da 1 a 5 anni, molti continuano a confonderli con i normali conti correnti.

Nonostante ci siano banche come Illimity Bank che offrono la possibilità di aprire entrambi, sono due prodotti finanziari ben distinti e separati.

Il conto corrente è a tutti gli effetti uno strumento di pagamento, mentre il conto deposito è un prodotto di investimento.

Il conto deposito può essere libero oppure vincolato. Dipende dalla banca emittente, ossia se la stessa preveda o meno la possibilità di chiudere il conto deposito in anticipo.

A parità di durata, un conto deposito vincolato è più remunerativo di quello libero.

I depositi sono garantiti fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il conto deposito di Illimity Bank non prevede costi di apertura, gestione e chiusura.

A livello fiscale, la ritenuta sugli interessi è pari al 26%, mentre l’imposta di bollo è pari al 2×1.000 sul capitale che è stato depositato.

Ma ciò che è veramente incredibile del conto deposito di Illimity Bank è il guadagno in termini di rendimento annuale. Vediamolo nei dettagli.

Apri un conto deposito Illimity

Conti deposito da 1 a 5 anni con Illimity, ecco il guadagno

Ecco cosa offrono i conti deposito da 1 a 5 anni di Illimity Bank:

tassi promozionali fino al 4% ogni anno per 5 anni;

ogni anno per 5 anni; conto deposito con soluzioni personalizzabili da 6 a 60 mesi ;

; protezione dei depositi grazie all’adesione al Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi ;

; accredito annuale degli interessi sulle somme vincolate dai 24 ai 60 mesi.

Accedendo in questa pagina, il conto deposito viene attivato in pochi secondi direttamente dallo smartphone. Non sono previste spese di apertura.

Inoltre tutti i depositi possono essere personalizzati in quanto si può scegliere liberamente l’importo, la durata e la tipologia di linea.

È prevista anche un’assistenza dedicata contattando lo Smart Care col numero verde 800.89.44.77.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.