Conti online per globetrotter: come azzerare le commissioni in viaggio

Ti piace viaggiare? Allora sai bene quanto possono essere fastidiose le commissioni bancarie. Avventurieri e viaggiatori di tutto il mondo, prendete nota: esistono alcuni conti online per globetrotter che possono farvi risparmiare una fortuna.

HYPE Premium è l’esempio perfetto. Al costo di 9,90€ al mese, offre bonus, servizi senza limiti e coperture assicurative. Questo conto include tutto quello di cui hai bisogno per massimizzare i tuoi vantaggi in viaggio, tra cui bonifici istantanei, la carta World Elite Mastercard e varie assicurazioni.

Funzionalità e Vantaggi dei conti online per globetrotter

Uno dei più grandi vantaggi di HYPE Premium sono i pagamenti e i prelievi gratuiti in tutto il mondo. Indipendentemente da dove vai, questo conto mantiene le commissioni a zero.

Ma questo non è l’unico vantaggio. La carta di debito World Elite Mastercard inclusa ti apre le porte a vantaggi esclusivi: l’accesso a oltre 1.100 lounge aeroportuali e il Fast Track nei principali aeroporti italiani. Senza contare che puoi anche ottenere un comodissimo bonus di 25€ al momento dell’iscrizione. Devi soltanto inserire il codice promo CIAOHYPER.

Inoltre, HYPE Premium include un’ampia gamma di coperture assicurative gestite da Wopta Assicurazioni. Parliamo di copertura per viaggi, shopping e spese mediche all’estero. Insomma, puoi perdere il bagaglio, ma non perdere un centesimo.

Se pensi che questo sia già un pacchetto perfetto, non ti sbagli, perché c’è il servizio clienti attivo tramite WhatsApp, email, telefono e chat, sette giorni su sette.

Trai i conti online per globetrotter, sicuramente HYPE Premium batte tutti per funzionalità e servizi gratuiti. Niente commissioni mentre sei in viaggio, quindi questa è la tua scelta vincente. Inizia già da ora a pianificare la prossima avventura senza stress!