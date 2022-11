Conti online e shopping: quale piattaforma scegliere?

In tempo di Black Friday, la febbre da shopping dilaga in rete.

Per poter ottenere il massimo dalle tante offerte disponibili però, è bene anche sfruttare i migliori strumenti di pagamento presenti sul mercato. I conti online e lo shopping, dunque, possono diventare un binomio capace di far risparmiare parecchi soldi in questo periodo dell’anno (e non solo).

La piattaforma di cui stiamo parlando è SelfyConto che, con il suo servizio SelfyShop, offre un ampio catalogo di prodotti. La lista, accessibile tramite l’app Mediolanum, include un numero impressionante di smartphone, accessori tecnologici, elettrodomestici e non solo.

Non solo: l’acquisto può essere effettuato con un finanziamento a tasso zero (TAN 0, TAEG 0%) grazie a Banca Mediolanum, fino a un massimo di 20.000 euro.

Quando si parla di SelfyConto però, questa situazione vantaggiosa è solo una delle tante legate al conto in questione.

Conti online e shopping? Con SelfyShop finanziamenti a tasso zero

SelfyConto si presenta offrendo una carta di debito gratuita, che permette al cliente di effettuare prelievi in Italia e in zona Euro a costo zero. A questo vantaggio, si offrono le tante tipologie di operazione bancarie effettuabili gratuitamente come:

bonifici

addebiti utenze

F23

ricariche telefoniche

e tanto altro.

A quanto detto finora va poi aggiunta l’assicurazione integrata per gli animali domestici, quella per i viaggi oltre alla possibilità di richiedere finanziamenti agevolati. Il tutto gestibile facilmente e con pochi e semplici tocchi di display, grazie alla già citata app Mediolanum.

Non solo: SelfyConto è gratis per gli under 30 e, per chi ha già superato tale età, risulta comunque a costo zero per il primo anno. Dopo questo periodo, si può mantenere il conto spendendo solo 3,75 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.