Continua la Cyber Week di TotalAV: sconto dell'80% su VPN e antivirus

Durante la settimana del Black Friday non sono solo i dispositivi tecnologici a diventare più convenienti: tra le offerte più interessanti abbiamo anche quelle legate alla sicurezza digitale e alla tutela della privacy. A spiccare a tal proposito è la promozione su Ultimate VPN, il pacchetto completo di TotalAV che unisce antivirus e rete privata virtuale per una navigazione più protetta.

Si tratta di un’offerta che mette in sconto dell’80% il piano annuale: 19€ in totale per un anno di utilizzo invece di 99€. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include questo strumento di TotalAV.

Sconto dell’80% su Ultimate VPN di TotalAV: cosa include e quanto costa

TotalAV propone Ultimate VPN a un prezzo particolarmente vantaggioso: 1,59€ al mese per il primo anno, pari a 19 euro complessivi. Si tratta di un ribasso importante rispetto al listino ufficiale di 8,25€ mensili, per un risparmio di 6,66€ al mese.

Oltre all’uso della VPN e alla protezione antivirus, la promozione include anche TotalAdblock, lo strumento progettato per eliminare automaticamente i banner e le finestre pubblicitarie dai siti visitati. Grazie a questo tool si potrà avere un’esperienza di navigazione finalmente più fluida e priva di distrazioni.

Chi decide di attivare il servizio approfitta inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni: se il pacchetto non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile richiedere la restituzione dell’intero importo senza condizioni. Per maggiori informazioni e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di TotalAV.