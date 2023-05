Continua lo sconto del 50% di Keliweb sull’hosting multidominio

Se stai cercando un hosting multidominio per creare il tuo primo sito web aziendale, oppure desideri trasferire ad altro provider quello che hai già, l’offerta attuale di Keliweb è ciò che fa per te.

Questo servizio ti offre supporto per tutte le tipologie di piattaforme online, anche quelle a destinazione commerciale, insieme a tante funzionalità molto utili a prezzo ridotto del 50%.

Il servizio di Keliweb comprende tutto quanto ti occorre per mettere online il tuo sito web. La protezione dalle minacce informatiche è garantita al 100%, così come l’assistenza, che è garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I server offrono elevate prestazioni, che coprono tutte le necessità di un’azienda, oltre a un servizio di consulenza personale per tutti i clienti.

Il piano KeliCMS è attualmente scontato del 50%. Invece di pagare 64,90 + IVA all’anno, pagherai soltanto 32,45 euro + IVA all’anno.

Keliweb: hosting multidominio in offerta col 50% di sconto

L’offerta hosting multidominio di Keliweb scontata del 50% sul suo piano tariffario KeliCMS include un dominio gratuito, fino a 20GB di spazio su SSD, caselle di posta elettronica illimitate, database illimitato, certificato SSL e HTTP/2 e server ottimizzato.

Il pacchetto di hosting include un tool gratuito per la creazione del sito, oltre ad avanzate funzionalità di sicurezza e backup dei file.

Hai 15 giorni di tempo per richiedere un rimborso dopo la sottoscrizione del piano. Puoi anche acquistare servizi aggiuntivi come l’hosting geograficamente distribuito, che è particolarmente utile per l’elaborazione di un grande traffico.

Hai anche la possibilità di acquisto di una VPS (Virtual Private Server), che è una macchina virtuale che offre le medesime risorse di un server fisico per le attività che richiedono una grande potenza di calcolo. Inoltre, ci sono piani ottimizzati per ogni CMS a partire da 9 euro al mese.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e sottoscrivi l’offerta scontata del 50%:

Questa è un’offerta molto interessante per i proprietari di aziende o attività che hanno bisogno di una buona piattaforma per gestire il sito e i clienti.

La promozione scade tra solamente 10 giorni, quindi ti consigliamo di cogliere l’occasione al più presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.