Conto a canone zero con carta di credito gratuita? Conto Corrente Arancio Più

Hai mai desiderato un conto corrente dove la quantità di servizi va a braccetto con la convenienza? La nostra proposta di oggi è Conto Corrente Arancio Più di ING senza canone mensile, che attualmente offre anche la carta di credito gratuita. Devi però accreditare lo stipendio, la pensione o depositare almeno 1.000 euro al mese. Prelievi gratis? Ci sono. Bonifici SEPA e istantanei senza commissioni? Pure! Anche la carta di debito è gratuita.

I vantaggi del Conto Arancio Più con carta di credito gratuita

Per quanto sembri già fantastico parlare di canone zero e carte gratuite, c’è altro da dire. Oltre al risparmio suddetto, la Mastercard Gold, ti consente di prelevare gratuitamente in tutta Italia e persino in Europa, ma anche di acquistare sia nei negozi fisici che online. Compatibile con Apple Pay e Google Pay, include vantaggi come l’opzione Mastercard Fast track, che ti consente di saltare la coda in aeroporto.

I bonifici SEPA non ti costano nulla, nemmeno quelli istantanei. Anche il pagamento dei bollettini postali è senza commissioni.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, vai al sito di ING, premi il sospirato pulsante “Apri Conto Corrente Arancio” e segui la procedura guidata. Alla fine avrai un conto corrente senza canone e con carta di credito gratuita, tutto questo con il sostegno di ING, che ti abbraccia con la sua rete di servizi economici. Naviga, accredita, risparmia e vincola anche i tuoi risparmi. Addio ai vecchi conti dispendiosi, benvenuto tranquillità finanziaria. Semplicità, accessibilità e risparmio, perché sì, puoi avere tutto senza essere costretto a fare salti mortali!