Conto a canone zero e agevolazioni Under 30: la scelta giusta è SelfyConto

Se hai meno di trent’anni e cerchi un conto corrente dove le spese sono ridotte all’asso, allora sei capitato proprio nel posto giusto. SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione che ti proponiamo oggi. Questo conto è diventato il preferito degli Under 30 grazie al canone gratuito fino al compimento del 30esimo anno e all’assistenza disponibile ogni giorno a qualsiasi ora. I vantaggi, però, non finiscono qui.

Under 30: un conto su misura per loro

Tra i punti forti di SelfyConto c’è sicuramente l’assenza di costi nascosti. Chi ha detto che gestire il denaro deve essere complicato e costoso? Per i giovani che spesso devono fare i conti con un budget limitato, è fondamentale poter contare su un conto corrente economico. SelfyConto offre zero canone per il primo anno e, successivamente, tariffe molto competitive. Non ti troverai mai a fare salti mortali per coprire le spese inaspettate.

SelfyConto è stato creato pensando ai giovani, con una serie di vantaggi che lo rendono un conto davvero speciale:

Canone zero : nessun costo fisso mensile fino a quando non compirai 30 anni.

: nessun costo fisso mensile fino a quando non compirai 30 anni. Gestione online : apri il conto comodamente da casa in pochi clic. Con l’app e l’area clienti online, puoi gestire tutto facilmente, senza dover più fare la fila in banca.

: apri il conto comodamente da casa in pochi clic. Con l’app e l’area clienti online, puoi gestire tutto facilmente, senza dover più fare la fila in banca. Carta di debito : è gratuita ed è perfetta sia per i tuoi acquisti quotidiani che per prelevare contante agli sportelli ATM della tua banca.

: è gratuita ed è perfetta sia per i tuoi acquisti quotidiani che per prelevare contante agli sportelli ATM della tua banca. Servizi inclusi: bonifici SEPA gratuiti, accesso al servizio di home banking e molte altre funzionalità aggiuntive.

SelfyConto offre anche promozioni esclusive, come la possibilità di ricevere un device Apple semplicemente invitando amici ad aprire il conto. Insomma, tante agevolazioni per gli Under 30 e diversi vantaggi: aprilo adesso senza pensarci troppo!