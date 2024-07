Conto a canone zero e fino a 250€ di Buoni Amazon scegliendo Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole è il conto del momento, grazie a un’offerta bancaria completa e conveniente a cui si somma la possibilità di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo di cui 100 euro sono ottenibili semplicemente effettuato spese con carta di debito, come cashback, e 150 euro con la promo porta un amico.

Per tutti i nuovi clienti, il conto ha canone zero per 9 mesi ma è possibile azzerare il canone a tempo indeterminato (con un risparmio di 2 euro al mese) accreditando lo stipendio/pensione, avendo un patrimonio superiore a 5.000 euro. Il canone è sempre azzerato per Under 35. Per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito di Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole: ecco perché è il più conveniente

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole si caratterizza per un canone zero:

per 9 mesi, senza alcun requisito

a tempo indeterminato con accredito di stipendio/pensione, per chi ha un patrimonio da almeno 5.000 euro oppure per i clienti Under 35

Il conto include:

la carta di debito con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito con canone di 40,99 euro/anno

Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto è possibile ottenere:

fino a 100 euro di Buono Amazon come cashback delle spese sostenute con carta di debito; per raggiungere l’importo massimo bisogna arrivare a 1.000 euro di spese in 60 giorni; per accedere alla promo è necessario inserire il codice VISA al momento dell’apertura del conto

come cashback delle spese sostenute con carta di debito; per raggiungere l’importo massimo bisogna arrivare a 1.000 euro di spese in 60 giorni; per accedere alla promo è necessario inserire il codice VISA al momento dell’apertura del conto fino a 150 euro di Buoni Amazon con la promo porta un amico: il cliente riceverà 25 euro per ogni amico invitato che passa a Crédit Agricole

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.