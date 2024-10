Conto a zero spese con HYPE: 3 motivi per cui quello giusto

Conto HYPE è una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. La versione “base” del conto proposto da HYPE, che si chiama semplicemente Conto HYPE, è un conto a zero spese che offre un’operatività completa e senza limiti di ricarica e può essere utilizzato, quindi, sia come conto secondario, per gestire le piccole spese di tutti i giorni, che come conto principale, accreditando lo stipendio e la pensione ed effettuando tutte le operazioni più importanti.

Con questa versione del conto proposto da HYPE, il canone è zero e c’è una carta virtuale abbinata, con possibilità di utilizzo tramite Google Pay e Apple Pay (è possibile richiedere anche la carta di debito fisica e prelevare fino a 250 euro al mese senza costi). I bonifici sono senza commissioni, come l’accredito di stipendio/pensione. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di HYPE, tramite il box riportato qui di sotto.

Con il codice CIAOHYPER è possibile ottenere fino a 25 euro di bonus all’apertura.

Conto HYPE: perché sceglierlo come conto a zero spese

Scegliere Conto HYPE come conto corrente a zero spese è la scelta giusta in questo momento. Ci sono almeno 3 motivi che lo rendono ottimo:

il conto non ha costi di mantenimento e non prevede commissioni sulle principali operazioni; c’è qualche compromesso da tenere in considerazione (la carta fisica costa 10 euro una tantum, i prelievi gratis sono limitati a 250 euro al mese e i bonifici istantanei non sono gratuiti) ma complessivamente resta l’offerta più conveniente

sulle principali operazioni; c’è qualche compromesso da tenere in considerazione (la carta fisica costa 10 euro una tantum, i prelievi gratis sono limitati a 250 euro al mese e i bonifici istantanei non sono gratuiti) ma complessivamente resta l’offerta più conveniente il conto offre l’accesso a tanti servizi extra come il cashback sugli store partner, la possibilità di richiedere i prestiti personali, il conto per minorenni da abbinare al proprio conto principale etc.

come il cashback sugli store partner, la possibilità di richiedere i prestiti personali, il conto per minorenni da abbinare al proprio conto principale etc. è sempre possibile passare alle versioni Next, da 2,90 euro al mese, e Premium, da 9,90 euro al mese, che aggiungono tanti bonus, come i prelievi illimitati, i bonifici istantanei senza commissioni e altro ancora

Per accedere al conto basta seguire il link qui di sotto.