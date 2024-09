Conto a zero spese e interessi al 4%: è possibile con la nuova promo ING

Con Conto Corrente Arancio di ING è ora possibile accedere all’offerta giusta per aprire un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono la promozione in corso, infatti, c’è la possibilità di accedere a un conto corrente a zero spese e di sfruttare il conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi, in modo da incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità in eccesso.

Per sfruttare la promozione è sufficiente impostare l’accredito di stipendio/pensione sul conto (con importo minimo di 1.000 euro) oppure accreditare ogni mese almeno 1.000 euro. Per accedere alla promozione e aprire il Conto Corrente Arancio è sufficiente visitare il sito ufficiale di ING, accessibile di seguito, e completare una veloce procedura online.

Conto Corrente Arancio: zero spese e interessi al 4%

ING offre ai suoi nuovi clienti la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi. Per accedere alla promo basta accreditare stipendio/pensione oppure ricevere almeno 1.000 euro al mese sul conto. Rispettando uno di questi requisiti, ING metterà a disposizione degli utenti un tasso di interesse lordo del 4% sulle somme depositate (senza vincoli di alcun tipo).

Chi sceglie ING può aprire Conto Corrente Arancio Più. Il conto include:

canone zero (invece di 5 euro al mese con accredito di stipendio/pensione oppure con accredito di almeno 1.000 euro ogni mese

(invece di 5 euro al mese con accredito di stipendio/pensione oppure con accredito di almeno 1.000 euro ogni mese carta di debito a canone zero con prelievi senza commissioni in area euro

bonifici senza commissioni (anche istantanei)

possibilità di richiedere la carta di credito, con plafond di 1.500 euro e opzione per rateizzare le spese, e carta prepagata, entrambe a canone zero

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto, andando ad aprire il Conto Corrente Arancio e poi a sfruttare la promo per il deposito con interessi al 4% riservata ai nuovi clienti.