Conto a zero spese e interessi al 4%: ora è possibile, per tutti

Azzerare il costo del conto corrente e incrementare il valore della propria liquidità, grazie a un buon tasso di interesse, è ora possibile. Basta scegliere Conto Corrente Arancio di ING, con canone zero e carta di debito gratuita. Il conto consente l’accesso anche al conto deposito abbinato (e gratuito) Conto Arancio con interessi al 4% per 12 mesi (fino a 100.000 euro). Si tratta di una combinazione vincente che permette di eliminare il costo di gestione del conto e di incrementare il valore della propria liquidità, ottenendo 276 euro netti ogni 10.000 euro investiti, per un guadagno massimo di 2.760 euro in un anno.

Per aprire il conto (anche tramite SPID) è sufficiente seguire la procedura online qu idi sotto.

Conto Corrente Arancio: zero spese e interessi al 4%

I nuovi clienti che scelgono ING possono scegliere tra due opzioni per il conto corrente:

Conto Corrente Arancio con canone zero, carta di debito gratuita e bonifici online gratuiti

con canone zero, carta di debito gratuita e bonifici online gratuiti Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli con un costo di 2 euro al mese che aggiunge anche i prelievi gratis in tutta l’area Euro e i bonifici gratis tramite il Servizio Clienti; il costo del Modulo a Zero Vincoli è azzerabile impostando l’accredito di stipendio o pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro

Per entrambe le versioni è possibile:

richiedere la carta di credito Mastercard Gold con canone di 2 euro al mese (azzerabile con almeno 500 euro di spese)

con canone di 2 euro al mese (azzerabile con almeno 500 euro di spese) utilizzare Google Pay e Apple Pay per effettuare pagamenti con il proprio smartphone

e per effettuare pagamenti con il proprio smartphone accedere al Conto Arancio con interessi al 4% per 12 mesi; con l’investimento in questione è possibile ottenere 276 euro di interessi netti ogni 10.000 euro investiti

Richiedere Conto Corrente arancio è semplicissimo. Basta seguire una veloce procedura di registrazione online, anche tramite SPID, seguendo il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.