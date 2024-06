Conto a zero spese e un prodotto Apple in regalo portando amici con Mediolanum

La scelta di un nuovo conto corrente richiede una valutazione attenta di diversi aspetti. A semplificare tale scelta ci pensa SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto online ricco di vantaggi e a zero spese che rappresenta l’offerta più interessante del momento per il mercato bancario italiano.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono questo conto, Banca Mediolanum garantisce canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per Under 30) oltre alla carta di debito con prelievi gratis, i bonifici gratis e la possibilità di richiedere la carta di credito, con un costo di appena 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro/mese.

C’è poi la promo “porta un amico” che mette a disposizione prodotti Apple in regalo. Convincendo almeno 6 amici a passare a Banca Mediolanum si riceverà in regalo un iPhone 15. Per richiedere l’apertura del conto corrente basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: è il conto da scegliere oggi

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche disponibili troviamo:

un canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro/mese) con azzeramento a tempo indeterminato per Under 30

(invece di 3,75 euro/mese) con azzeramento a tempo indeterminato per Under 30 carta di debito gratuita, con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito Mediolanum, con un canone di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro

Per aprire il conto corrente basta seguire la procedura online, accessibile tramite il sito della banca.

Per chi passa a Banca Mediolanum c’è la possibilità di sfruttare la promozione “porta un amico”, invitando amici e parenti a passare a Mediolanum. In base al numero di amici invitati che aprono un conto con l’istituto si riceverà un prodotto Apple in regalo:

con 2 amici che aprono un conto si riceverà un Apple Watch SE 2 da 40 mm

con 4 amici che aprono un conto si riceverà un iPad 10 64 GB

con 6 amici che aprono un conto si riceverà un iPhone 15 128 GB