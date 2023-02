Conto Arancio: azzera il canone e fai crescere i tuoi risparmi

Conto Corrente Arancio è il conto di ING completamente digitale: si apre online in pochi click e si può gestire direttamente tramite app.

Il conto è a canone 0€, include carta prepagata e carta di credito e non prevede alcun costo o commissione per le operazioni effettuate online (è previsto un costo di 2,50€ solo per le operazioni effettuate tramite Servizio Clienti e una commissione di 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.)

In più, è prevista la possibilità di azzerare completamente tutti i costi attivando Modulo Zero Vincoli e addebitando sul conto lo stipendio o la pensione, oppure con entrate di almeno 1.000€ al mese.

Per gestire al meglio i risparmi, ING offre anche un conto deposito – Conto Arancio – che aiuta ad incrementare le somme depositate con un rendimento senza rischi e senza vincoli: i soldi depositati rimangono sempre disponibili per il prelievo. Inoltre, per chi attiva un nuovo conto entro il 31 marzo 2023 è previsto un tasso promozionale del 3% annuo per 3 mesi.

L’offerta è valida per le somme depositate fino a 100.000 euro, alla fine dei tre mesi i risparmi depositati continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

Conto Corrente Arancio si può attivare online attraverso pochi semplici step. Durante la richiesta è possibile scegliere Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci. Grazie al processo completamente digitale è possibile firmare il contratto in pochi passaggi senza necessità di stampare o inviare moduli, la procedura è completamente online e la firma è immediata.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.