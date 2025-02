Conto Arancio di ING: ancora poche ore per avere il 4% per 12 mesi

Se stai cercando un modo per far crescere i tuoi risparmi senza vincoli e con un rendimento interessante, questa potrebbe essere l’occasione giusta: fino a domani, sabato 22 marzo, Conto Arancio di ING offre un tasso del 4% annuo lordo per 12 mesi, senza necessità di vincolare il capitale.

Per ottenere questo tasso così vantaggioso basta aprire Conto Arancio direttamente sul sito di ING. Ci sono però delle condizioni per poterne usufruire: vediamo quali.

Come ottenere il 4% per 12 mesi con il Conto Arancio di ING

Per accedere a questa promozione, è necessario seguire pochi semplici passi:

Aprire Conto Arancio e aggiungere Conto Arancio in fase di apertura, entro il 22 marzo 2025 ;

e aggiungere Conto Arancio in fase di apertura, entro il ; Attivare il conto con un bonifico entro il 31 maggio 2025 ;

entro il ; Accreditare lo stipendio su Conto Corrente Arancio oppure investire almeno 40.000 euro entro il 31 maggio 2025.

Seguendo questi passaggi, si potrà beneficiare del tasso promozionale del 4% annuo lordo per un intero anno, fino a un massimo di 50.000 euro depositati.

I vantaggi di Conto Arancio sono diversi, pensiamo alla sicurezza e flessibilità con cui i tuoi risparmi possono crescere, senza rischi e senza vincoli. Anche la libertà di gestione è importante: puoi trasferire i fondi sul tuo conto corrente quando vuoi, senza penali o limitazioni. Inoltre, la gestione digitale consente di controllare il conto comodamente dall’App ING o dall’Area Riservata sul sito. Infine, la chiusura senza costi consente di chiudere il conto in qualsiasi momento senza spese.

Questa offerta è valida per un periodo limitato e rappresenta un’occasione interessante per chi desidera ottenere un rendimento competitivo sui propri risparmi, senza vincolarli. Se vuoi approfittarne, hai tempo fino a domani per aprire Conto Arancio e accedere al 4% annuo per 12 mesi.

Per maggiori dettagli, visita il sito di ING e scopri come far crescere i tuoi risparmi.