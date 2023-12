Conto Arancio fa crescere i tuoi risparmi: 4% annuo per 12 mesi

Hai mai sentito parlare di Conto Arancio? Si tratta di un conto deposito pensato da ING per andare incontro alle esigenze di tutti quegli utenti che sono alla ricerca di prodotto bancario, diverso dal conto corrente tradizionale, che offre una remunerazione sul denaro depositato.

Grazie ad una speciale iniziativa, ING ti dà l’opportunità di avere il 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€. Scopriamo insieme come averlo!

Avere il 4% annuo lordo per 12 mesi è davvero semplice! Ti basta aprire e attivare Conto Arancio con un primo versamento entro il 27 gennaio. Per i primi 12 mesi dall’attivazione del tuo conto hai il 4% fino a ben 100.000 euro. A rendere il conto deposito ING del tutto speciale è il fatto di non avere vincoli: sei infatti libero di mettere e togliere i tuoi risparmi quando vuoi e a fine anno hai gli interessi.

Conto Arancio: inizia subito a risparmiare

Hai sempre desiderato gestire al meglio il tuo denaro? Oggi puoi finalmente realizzare questo desiderio aprendo subito Conto Arancio e facendo fruttare i tuoi risparmi.

Non dimenticare che Conto Arancio è anche senza sorprese e costi nascosti:

Apertura 0€

Chiusura 0€

Versamenti 0€

Prelievi 0€

Rendiconto online 0€

Se sei già titolare di un Conto Corrente Arancio o di un altro servizio ING, puoi aprire Conto Arancio direttamente dalla tua Area Riservata presente sul sito web ING. In alternativa, se non sei ancora cliente ING, puoi richiedere l’apertura di Conto Arancio direttamente dal sito.

Che aspetti? Apri e attiva subito Conto Arancio con un primo versamento entro il 27 gennaio e per i primi 12 mesi dall’attivazione del tuo conto hai il 4% fino a ben 100.000 euro.

