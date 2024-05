Conto Arancio: fai crescere i tuoi risparmi fino al 3% annuo

ING offre diverse soluzioni per permettere agli utenti come te di gestire al meglio il denaro. Se vuoi ottenere il massimo dal tuo denaro, puoi scegliere Conto Arancio. Parliamo di un conto deposito che fa crescere i tuoi risparmi. Perché tantissimi utenti hanno già deciso di attivarlo? La risposta è del tutto semplice: fino al 20 luglio ti offre il 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, senza vincolare i tuoi soldi.

Per te con Conto Arancio ING:

Nessun vincolo: hai i tuoi soldi sempre a disposizione: puoi trasferirli sul tuo conto corrente e prelevarli quando vuoi;

Zero costi: tutte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite;

Gestisci i tuoi risparmi: puoi farlo sul tuo conto corrente con un semplice bonifico.

Per avere il 3% annuo lordo per 12 mesi devi seguire pochi e semplici passaggi: apri e attiva Conto Arancio con un primo versamento entro il 20 luglio, per i primi 12 mesi dall’attivazione hai il 3% fino a 100.000 euro e, come anticipato, non ci sono vincoli, metti e togli i risparmi quando vuoi e hai gli interessi a fine anno!

Conto Arancio ING: ottieni il massimo dai tuoi risparmi

Chi di noi non desidera ottenere il massimo dai propri risparmi? Al giorno d’oggi, avere a disposizione soluzioni come Conto Arancio è del tutto vantaggioso.

Conto Arancio è senza sorprese e costi nascosti

Apertura costa 0€;

Chiusura 0€;

Versamenti 0€;

Prelievi 0€;

Rendiconto online 0€.

Non a caso, dunque, i vantaggi sono numerosi: si appoggia al tuo conto corrente e fa crescere i tuoi risparmi, senza rischi. Quando hai bisogno dei tuoi soldi, puoi trasferirli sul tuo conto corrente in modo semplice e veloce con un bonifico. Inoltre, puoi richiedere la chiusura di Conto Arancio accedendo alla tua Area Riservata e collegandoti alla sezione Conto Arancio, senza costi.