Conto Arancio: il conto deposito senza vincoli

Conto Arancio è il conto deposito offerto da ING, completamente digitale, senza costi di apertura e senza vincoli.

Conveniente e facile da gestire, Conto Arancio offre per i nuovi clienti un rendimento 3% annuo lordo sulle somme depositate per i primi 3 mesi (al termine del periodo promozionale il rendimento sarà dello 0,5% annuo lordo).

Per poter avere accesso ai tassi promozionali è necessario aprire e attivare il deposito con Conto Arancio entro il 13 maggio 2023.

Sulle somme depositate non è previsto alcun vincolo, è possibile depositare o prelevare denaro quando si vuole, senza costi. Inoltre, il servizio di home banking permette di gestire il conto in modo facile e intuitivo, ovunque ci si trovi.

Aprire Conto Arancio è facile e veloce, la procedura si completa direttamente online in pochi semplici step.

Il Conto Corrente Arancio

Il conto deposito è collegato a Conto Corrente Arancio, un conto a canone gratuito che permette di azzerare a i costi legati alle operazioni bancarie attivando Modulo Zero Vincoli e accreditando lo stipendio/ pensione, o con entrate di almeno 1.000€.

Modulo Zero Vincoli include gratuitamente prelievi senza commissioni in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa, bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000€ online e al telefono, e un modulo di assegni all’anno.

È possibile attivare Modulo Zero Vincoli in fase di apertura di conto o successivamente e disattivarlo gratuitamente ed in qualsiasi momento dal sito web.

Il conto può essere gestito dall’ App ING o dal sito, inoltre si avrà sempre a disposizione anche il servizio clienti telefonico per ottenere informazioni sui prodotti ING via chat e WhatsApp.

