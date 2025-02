Conto Arancio ING: ottieni il 4% annuo lordo e molti altri vantaggi

Aprire un conto corrente vantaggioso significa non solo gestire al meglio le proprie finanze, ma anche far fruttare i risparmi. Con Conto Arancio di ING, chi sceglie di attivarlo può accedere a un’offerta esclusiva che garantisce un rendimento annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi. Per sfruttare questa possibilità è necessario essere nuovi clienti, aprire Conto Arancio online e rispettare determinati requisiti, così da massimizzare i benefici finanziari senza rischi. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Come ottenere il 4% annuo con Conto Arancio di ING

Per accedere a questa promozione, è sufficiente aprire Conto Arancio di ING e attivarlo entro il 22 marzo 2025. Una volta completata questa operazione, sarà necessario effettuare un deposito di almeno 40.000 euro oppure accreditare lo stipendio o la pensione (di almeno 1.000 euro) entro il 31 maggio 2025.

Affinché l’offerta sia valida, lo stipendio dovrà essere identificato con la causale ABI 27 o ABI 27P. Il tasso promozionale sarà applicato fino a un massimo di 50.000 euro, garantendo così un’opportunità di rendimento interessante per chi desidera far crescere il proprio capitale.

Oltre a questo vantaggio, Conto Arancio di ING offre soluzioni su misura per ogni esigenza. Con il piano Light, a canone zero, si ha accesso gratuito a bonifici SEPA fino a 50.000 euro, bonifici istantanei, pagamenti F24, MAV e RAV, oltre al canone della carta di debito incluso. Per chi desidera un pacchetto ancora più completo, c’è Conto Corrente Arancio Più, che aggiunge ai servizi base prelievi gratuiti con la carta di debito, il pagamento di bollettini postali, CBILL e PagoPA e il canone della carta di credito. Questo piano prevede un costo di 5 euro al mese, che può essere completamente azzerato accreditando lo stipendio o la pensione.

Chi desidera un conto flessibile, conveniente e con rendimenti competitivi può approfittare di questa offerta limitata. Attivando Conto Corrente Arancio oggi, si può iniziare a far crescere i propri risparmi in modo sicuro e conveniente.