Conto Arancio ING, risparmia subito con un tasso del 4% annuo lordo

Hai sempre desiderato risparmiare ma non sei mai riuscito a trovare uno strumento adatto per aiutarti a raggiungere questo obiettivo?Con Conto Arancio INGpuoi finalmente iniziare a risparmiare e, sicuramente, se stai leggendo questo articolo vuoi saperne di più. Nessun problema, di seguito ti spiegheremo tutti i vantaggi di Conto Arancio.

Non a caso, Conto Arancio assicura un tasso di interesse del 4% annuo lordo per il primo anno (12 mesi). Che aspetti? Se richiedi Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023 puoi beneficiare di un tasso di interesse del 4%.

Conto Arancio si differenzia dai classici conti perchè si tratta di un conto deposito che offre una remunerazione sul denaro depositato. È caratterizzato da un tasso d’interesse superiore a quello del conto corrente, ma non prevede servizi quali carta di credito, bonifico, assegni, domiciliazioni.

Conto Arancio è dunque un conto di deposito che ti aiuta a gestire i tuoi risparmi remunerandoli. Non hai vincoli, puoi mettere e togliere i tuoi soldi quando vuoi. Nello specifico, Conto Arancio non ha nessuna spesa extra per l’apertura e la chiusura, cosi come per classiche operazioni come versamenti e prelievi.

Vuoi procedere con l’apertura del conto e avere il 4% annuo lordo per 12 mesi? E’ semplicissimo! Ti basta aprire e attivare Conto Arancio con un primo versamento entro il 31 dicembre, fino ad un massimo di 100.000 euro. A rendere il tutto speciale anche il fatto che non ci sono vincoli, metti e togli i tuoi risparmi quando vuoi e hai gli interessi alla fine dell’anno.

Ricorda che Conto Arancio è senza sorprese e costi nascosti:

Apertura 0€

Chiusura 0€

Versamenti 0€

Prelievi 0€

Rendiconto online 0€

Non dimenticare che puoi beneficiare di un tasso di interesse del 4% solo se richiedi Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.