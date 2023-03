Conto Arancio ING, tutti i vantaggi di un conto a canone zero

Sei alla ricerca di un conto a canone zero? Se è così, continua a leggere. Il nostro focus oggi è sul Conto Corrente Arancio di ING Italia, che appartiene al Gruppo ING, un conglomerato bancario di origini olandesi che opera in oltre 40 nazioni a livello globale.

E ci sono notizie entusiasmanti: al momento è in atto una promozione di deposito senza vincoli.

L’apertura di un conto prima del 13 maggio 2023 comporta un’offerta vantaggiosa. Sui depositi fino a 100.000 euro per i primi tre mesi si applica un tasso di interesse annuo lordo del 3%.

Successivamente, l’aliquota torna allo 0,5% annuo lordo fisso. Clicca sul link qui sotto per approfittare subito di questa offerta oppure continua a leggere per saperne di più.

Conto Arancio ING, un conto a canone zero ricco di vantaggi

Il conto a canone zero Arancio di ING non prevede vincoli, con il denaro che resta a tua completa disposizione in qualsiasi momento.

Se opti per questo conto corrente bancario potrai ottenere:

il canone azzerato ;

; i prelievi di denaro contanti gratuiti presso gli ATM italiani ed europei se opti per il Modulo zero vincoli, altrimenti la commissione ammonta a 0,95 euro ;

presso gli ATM italiani ed europei se opti per il Modulo zero vincoli, altrimenti la commissione ammonta a ; i bonifici gratuiti

una carta di credito e una di debito ;

; una carta prepagata;

il servizio Internet banking

il sistema Pagoflex, con cui puoi pagare a piccoli passi gli acquisti superiori a 200 euro.

Hai due soluzioni disponibili se apri questo conto:

Conto base con canone mensile azzerato: avrai a disposizione operazione online gratuite , prelievi in contante con carte presso gli ATM d’Italia e d’Europa dal costo di 0,95 euro cadauno e modulo assegni a 7,50 euro.

, prelievi in contante con carte presso gli ATM d’Italia e d’Europa dal costo di 0,95 euro cadauno e modulo assegni a 7,50 euro. Modulo zero vincoli: paghi 2 euro al mese, ma avrai gratis i bonifici tramite il servizio clienti, i prelievi in contante presso gli ATM italiani ed europei e i moduli assegni gratuiti per un anno.

Se vuoi aprire questo conto corrente, clicca sul link sottostante:

Se non sei intenzionato a pagare il canone del Modulo zero vincoli, devi soltanto accreditare il tuo stipendio o pensione oppure avere entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.