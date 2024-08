Conto aziendale: 4 mesi gratis senza vincoli scegliendo l'offerta di Blank

Blank è una società del Gruppo Crédit Agricole che oggi rappresenta un punto di riferimento per professionisti e PMI alla ricerca di un conto corrente aziendale che sia in grado di adattarsi alle esigenze del proprio business, proponendo tanti vantaggi a un costo contenuto.

L’offerta di Blank si articola in tre piani differenti, con prezzi da 9 euro + IVA al mese e con la possibilità di accedere a una prova gratuita e senza vincoli di 4 mesi. Per scegliere la versione giusta e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Blank.

Blank: cosa prevede l’offerta per il conto aziendale

Scegliere Blank significa poter sfruttare un conto aziendale in linea con le proprie necessità. A disposizione dei suoi clienti, infatti, Blank propone tre diversi piani:

Offerta Essenziale da 9 euro al mese + IVA

da 9 euro al mese + IVA Offerta Comfort da 17 euro al mese + IVA

da 17 euro al mese + IVA Offerta Completa da 39 euro al mese + IVA

Tutte le versioni del conto aziendale proposto da Blank prevedono una carta di debito Visa Business (con massimali che crescono in base alla versione del conto scelta). C’è poi la possibilità di effettuare 30 bonifici SEPA con il piano Essenziale e crescono, fino a diventare illimitati, con gli altri piani.

Per chi sceglie Blank, inoltre, ci sono varie coperture assicurative incluse nel canone. Già l’offerta Essenziale include le assicurazioni viaggio, malattia e incidenti e uso fraudolento della carta. Con gli altri piani è possibile aggiungere anche le assicurazioni per il mantenimento del reddito, l’assistenza stradale in Europa e l’assistenza media e alla persona.

Su tutte le versioni, inoltre, c’è una promo esclusiva per i nuovi clienti che possono aprire il conto beneficiando di una prova gratuita di 4 mesi, senza alcun vincolo. Si tratta del metodo migliore per poter testare nei dettagli le caratteristiche del conto e scegliere il piano più adatto alle proprie necessità.