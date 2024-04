Conto aziendale Blank: aprilo gratis per 3 mesi, dopo da soli 9€

Hai mai sentito parlare di Blank? Se non lo conosci ma vuoi scoprire i suoi vantaggi e caratteristiche sei nel posto giusto. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché dovresti sceglierlo subito! Blank è il conto per partite IVA e piccole imprese che include bonifici, carta di debito e assicurazioni. ‍

Società del Gruppo Crédit Agricole, Blank offre soluzioni chiare e trasparenti per consentirti di aiutarti ogni giorni nella tua attività. Grazie ai bonifici inclusi hai la possibilità di effettuare e ricevere bonifici SEPA da e verso 36 Paesi. A tal proposito, sottolineiamo che il numero di bonifici inclusi varia in base all’offerta Blank che decidi di scegliere tra quelle disponibili. Inoltre, le assicurazioni per la tua attività sono tutte pensate per adattarsi alle tue esigenze!

Non perdere altro tempo: approfitta dei vantaggi del conto azienda Blank. L’apertura è semplice e rapida e ti offre:

Flessibilità grazie alle offerte senza impegno;

Sicurezza grazie al sostegno del Gruppo Crédit Agricole e ai fondi garantiti dal FGDR;

Un servizio clienti disponibile 7/7;

Una carta VISA Business personalizzabile e con cui potrai pagare in tutto il mondo;

Facile gestione dei bonifici e dei pagamenti;

Accesso al tuo conto e alle operazioni bancarie 24/24 e 7/7.

Strumenti pratici di gestione contabile.

Lo sai che grazie al bonus di benvenuto, fino al 15 maggio, puoi avere il ‍conto aziendale Blank gratis per 3 mesi?

Blank: la soluzione per la tua attività

Scegliere il conto aziendale Blank ha un gran numero di vantaggi, ecco perché tantissimi professionisti hanno già deciso di aprirlo. Devi infatti sapere un’ampia varietà di liberi professionisti e aziende può aprire un conto online con Blank purché disponga di un numero di Partita IVA iscritto in Camera di Commercio.

Tutte le offerte Blank oggi hanno prezzi chiari e trasparenti: per te a partire da soli 9 euro + IVA al mese con inclusi:

1 carta di debito VISA Business;

30 bonifici SEPA;

Creazione di preventivi e proforma;

Scansione di ricevute e note spese;

Assicurazioni viaggio, malattia e incidenti, uso fraudolento della carta;

Assistenza 7/7 solo via e-mail.

Prova questa offerta gratis per 3 mesi oppure scegli quella più adatta alle tue esigenze!