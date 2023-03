Il Conto Aziendale non è mai stato così facile con Tot

Tot è il Conto Aziendale facile e sicuro che ti permetterà di gestire tutte le spese della tua attività senza problemi e in un’unica soluzione. Apri oggi stesso il tuo conto, il primo mese è gratuito. Inoltre, ottieni subito una carta di credito inclusa nell’offerta. Scopri la nuova e unica moderna offerta di banking.

Grazie a Tot ha subito un IBAN italiano, una carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA. Insomma, grazie alle sue funzionalità completamente digitali potrai risparmiare sui costi di gestione e dei professionisti. Cosa stai aspettando?

Registrati in pochissimi minuti, verifica subito i tuoi documenti, accedi al tuo conto Tot realizzato con Banca Sella e ricevi la tua carta di credito Visa Business direttamente a casa tua o al domicilio della tua azienda. Questo è il tuo Conto Aziendale 100% online.

Conto Aziendale Tot: tantissime funzionalità alla portata di tutti

Apri il tuo Conto Aziendale e ottieni 1 mese gratis. Con Tot avrai a disposizione la gestione finanziaria della tua attività a portata di click. Si tratta di una potente soluzione per le imprese che offre tutto il necessario per effettuare bonifici SEPA online fino a 250.000 euro d’importo e pagamenti SDD per finanziamenti e utenze.

In più potrai effettuare pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe F24, pagamenti pagoPA e una carta di credito Visa Business per le spese aziendali. Tutto in un solo unico canone con questa fintech 100% italiana.

Tutti i tuoi capitali saranno protetti fino a 100.000 euro grazie alla partnership di Tot con Banca Sella. Quest’ultima è depositaria dei fondi perciò puoi dormire sonni tranquilli grazie al fondo interbancario per la Tutela dei Depositi a cui aderisce.

