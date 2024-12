Conto Aziendale Finom: la scelta n 1 per ogni esigenza

Hai un’impresa e non sai come gestire al meglio le tue finanze? Inizia il 2025 con il botto grazie al Conto Aziendale Finom, la scelta numero per ogni esigenza. Aprilo adesso ed entra in un mondo fatto di vantaggi e funzionalità eccezionali.

Riceverai il tuo IBAN entro 24 ore, carte con cashback fino al 3%, pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi e molto altro. Tutto questo online e in un’app mobile per imprenditore. Ti servono solo pochi minuti per aprirlo e scoprire quanti vantaggi la tua impresa si è persa fino a oggi.

Conto Aziendale Finom: ecco perché è il n 1

Il Conto Aziendale Finom è davvero il numero 1 per gestire le finanze della tua attività. In cambio di tariffe vantaggiose, avrai strumenti di fatturazione intelligenti, carte virtuali illimitate e integrazioni contabili fluide. Inoltre, tutto è fatto su misura per te, in base al tipo di impresa che gestisci. Aprilo adesso ed entra in un mondo fatto di vantaggi e funzionalità eccezionali.

Ecco tutti i diversi vantaggi che Finom ti offre, rappresentando una scelta interessante per le imprese italiane.

Gestione finanziaria semplificata . Grazie a Finom hai accesso a una piattaforma all-in-one che integra diversi strumenti per semplificare la gestione finanziaria aziendale come: conto corrente online facile da aprire e gestire completamente da remoto; carte di debito aziendali per tenere sotto controllo le spese dei dipendenti; fatturazione elettronica integrata nel sistema per velocizzare i processi amministrativi.

. Grazie a Finom hai accesso a una piattaforma all-in-one che integra diversi strumenti per semplificare la gestione finanziaria aziendale come: Tecnologia avanzata . Con questa piattaforma hai accesso a tecnologie innovative: app mobile intuitiva per gestire il conto aziendale Finom ovunque ci si trovi; integrazione con software gestionali per sincronizzare facilmente i dati contabili; notifiche in tempo reale per monitorare movimenti e cadenze importanti.

. Con questa piattaforma hai accesso a tecnologie innovative: Risparmi tempo e costi . Finom punta a far risparmiare tempo e denaro alle aziende grazie a: processi automatizzati per ridurre il lavoro manuale e gli errori umani; tariffe competitive con piani personalizzabili su misura in base alle esigenze; supporto clienti dedicato per risolvere rapidamente eventuali problemi.

. Finom punta a far risparmiare tempo e denaro alle aziende grazie a: Sicurezza e conformità . Con il Conto Aziendale Finom ha elevati standard di sicurezza al tuo fianco: protezione dati conforme alle normative europee sulla privacy; monitoraggio anti-frode per prevenire transazioni sospette; licenza bancaria operando come istituto di pagamento autorizzato.

. Con il Conto Aziendale Finom ha elevati standard di sicurezza al tuo fianco: