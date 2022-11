Conto aziendale migliore, quale?

Conto aziendale migliore per un’impresa e un professionista con Partita IVA? Le soluzioni non mancano di certo, ma non tutte sono all’insegna della convenienza.

Sono diversi gli istituti di credito che offrono conti business con carte di pagamento virtuali o fisiche (o entrambi), funzionalità tipo la gestione di incassi e spese e la fatturazione elettronica.

Spesso si tratta di soluzioni smart, le quali consentono la gestione totale dal Web oppure da app per dispositivi mobili e di aprire il conto in pochissimo tempo.

Alcune offrono la possibilità di testare gratuitamente il servizio per 30 o più giorni, per poi decidere in totale libertà di avvalersene in via definitiva.

Tra i tanti conti aziendali, la soluzione Tot è indubbiamente quella più conveniente.

Conto aziendale migliore? Tot. Ecco perché

Il conto aziendale migliore attuale è quello di Tot. Si tratta di un conto online smart, da gestire direttamente da PC e comprensivo di IBAN italiano.

Con questo conto si può richiedere una carta di credito VISA Business che dispone di tecnologia dual-mode e che offre la possibilità di accedere al credito per pagare fino a 60 giorni e senza interessi.

Inoltre a questo conto sono legate funzioni per gestire incassi e spese, si possono pagare gli F24 e ricevere e inviare bonifici.

Sono due i piani disponibili:

Essentials , che ha un costo di 7 euro al mese + IVA oppure di 70 euro all’anno + IVA . L’IBAN è italiano, le operazioni annuali in uscita sono 100 , mentre quelle in entrate gratuite e illimitate .

, che ha un costo di oppure di . L’IBAN è italiano, le operazioni annuali in uscita , mentre quelle in entrate . Professional, che costa 15 euro al mese + IVA oppure 150 euro all’anno + IVA. Anche qui è presente un IBAN italiano, le operazioni in uscita sono 250 all’anno e quelle in entrata gratuite e illimitate.

Per entrambi i conti, ovviamente, è possibile richiedere la carta di credito VISA Business. Per aprire uno di questi conti, accedere qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.