Conto Business Finom: IBAN in 24h e Cashback del 3%

Con il Conto Business Finom hai una piattaforma all-in-one che unsice contabilità, gestione finanziaria e funzioni bancarie. Il vantaggio è che tutto è semplice, veloce e smart. Quello che cercavi per la tua impresa. Apri subito il conto. Ecco cosa ti aspetta:

IBAN italiano entro 24 ore dalla richiesta di apertura del conto;

dalla richiesta di apertura del conto; 3% di Cashback su tutti gli acquisti;

su tutti gli acquisti; fatturazione elettronica veloce integrata.

Si tratta di una soluzione completa per gestire al meglio le finanze della tua attività. Questo approccio integrato semplifica notevolmente la gestione delle finanze aziendali per professionisti e PMI. Oltre a questo, il Conto Business Finom è estremamente conveniente, adatto anche per chi cerca qualità e risparmio in un’unica soluzione.

Conto Business Finom: la soluzione che si distingue dalle altre

Il Conto Business Finom si distingue dalle altre soluzioni per diverse ragioni che lo rendono un servizio incredibilmente conveniente, completo ed efficace. Apri subito il conto.

Ecco cosa include il servizio:

Gestione finanziaria integrata per contabilità, gestione finanziaria e funzioni bancarie.

per contabilità, gestione finanziaria e funzioni bancarie. Funzionalità avanzate che aiutano nel quotidiano e permettono di gestire tutto in modo intelligente e vantaggioso: fatturazione elettronica; cashback sugli acquisti fino al 3%; carte virtuali e fisiche per team con limiti personalizzabili in base all’esigenza; accesso riservato per il commercialista; riconciliazione automatica di fatture e pagamenti; promemoria automatici di pagamento per i clienti.

che aiutano nel quotidiano e permettono di gestire tutto in modo intelligente e vantaggioso: Flessibilità e personalizzazione grazie a: 4 piani tariffari tra cui scegliere a partire da 5€ al mese; possibilità di provare gratuitamente il servizio per 30 giorni; opzioni sia per freelance che per società.

grazie a: Efficienza e risparmio di tempo assicurando: creazione di fatture in 60 secondi; ottimizzazione dei pagamenti del 20%; avvisi in tempo reale sulle scadenze; allegamento automatico delle fatture alle transazioni bancarie.

assicurando: Sicurezza e affidabilità con depositi protetti fino a 100mila euro, IBAN italiano per bonifici nazionali ed europei e partnership importanti.