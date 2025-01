Conto business online: con wamo scegliere quello giusto è più semplice

Poter contare su di un conto aziendale online è diventato un aspetto essenziale per tutte le PMI, dalle più piccole a quelle più grandi e articolate. Si tratta di uno strumento oramai indispensabile, in quanto consente di poter gestire in modo semplice, veloce ed efficiente tutti gli aspetti legati alle attività finanziarie dell’azienda.

È importante, quindi, poter individuare un conto vantaggioso, trasparente e “su misura” ovvero con la possibilità di poter scegliere un piano in linea con quelle che sono le esigenze aziendali. Tutti questi requisiti vengono pienamente soddisfatti da wamo, il nuovo conto aziendale online che punta a rivoluzionare il settore, con un servizio completo e affidabile.

Il claim è chiaro: wamo punta a garantire alle aziende la possibilità di “elevare” il business a un altro livello, offrendo tutti gli strumenti giusti per una gestione digitale e vantaggiosa del proprio conto. Per scoprire le caratteristiche del servizio è possibile visitare il sito ufficiale di wamo da cui si potrà poi procedere con l’apertura del conto. Fino al 31 gennaio è possibile ottenere 3 mesi gratis del piano wamo Grow.

Conto business con wamo: 100% online e ricco di vantaggi

wamo mette a disposizione un conto aziendale da gestire online con la possibilità di scegliere il piano più adatto alle necessità della propria attività. Sono disponibili, infatti, piani per:

ditte individuali , di cui uno a canone zero

, di cui uno a canone zero aziende

Su tutti i piani a pagamento c’è la possibilità di ottenere fino al 20% di sconto sul costo di mantenimento scegliendo la fatturazione annuale.

Il conto proposto da wamo, inoltre, include una piattaforma completa per la gestione della propria attività, la possibilità di sfruttare carte virtuali e carte fisiche (c’è anche il cashback fino all’1%), accedere a conti multi-valuta e di gestire un sistema di sub-account, per una migliore gestione delle spese.

L’offerta, quindi, è molto articolata e ricca di vantaggi. Per scoprire i dettagli e scegliere la versione giusta basta seguire il link qui di sotto.