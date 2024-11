Conto Corrente Arancio a zero spese con Buono Amazon da 100€: nuova promo

Conto Corrente Arancio Più di ING è la soluzione giusta per aprire oggi un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto corrente con canone azzerabile, prelievi gratis in tutta l’area euro, bonifici istantanei gratis e con possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero.

Per tutti i nuovi clienti che aprono questo conto, inoltre, è possibile ottenere 100 euro di Buono Amazon in regalo. Il bonus è disponibile inserendo il codice ING2024 in fase di apertura del conto e d effettuando almeno 100 euro di spese con la carta di debito.

Per i dettagli completi sulla promo e per aprire Conto Corrente Arancio Più è sufficiente seguire il link riportato di seguito e accedere così al sito ufficiale di ING. Per sfruttare questa promozione c’è tempo fino al 27 dicembre.

Conto Corrente Arancio Più: come averlo a zero spese

Chi sceglie Conto Corrente Arancio Più ha la possibilità di sfruttare il conto a zero spese. Il conto ha un canone di 5 euro al mese che, però, è azzerabile rispettando una di queste due condizioni:

accreditare stipendio/pensione

registrare entrate per almeno 1.000 euro al mese

Una volta rispettata una delle condizioni, il conto sarà a canone zero. I clienti che scelgono il conto di ING possono sfruttare, inoltre, la carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in tutta l’area euro, oltre ai bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei.

C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese. Anche la carta prepagata è a canone zero e non ha costi di emissione scegliendo la versione virtuale.

Come sottolineato in precedenza, per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro aprendo il conto, con l’inserimento del codice ING2024, e raggiungendo 100 euro di spese con carta di debito entro il 31 gennaio. Per i dettagli completi basta seguire il link qui di sotto.