Conto Corrente Arancio: apri il conto e ottieni la tua carta prepagata

Conto Corrente Arancio offre una soluzione flessibile per gestire le finanze e i risparmi. Con un’apertura semplice e vantaggi significativi, come zero canone, prelievi gratuiti e carte di credito senza costi, Conto Corrente Arancio è la scelta ideale per una gestione finanziaria efficiente e conveniente.

Il conto include anche una Carta Prepagata Mastercard sicura e comoda per lo shopping online, disponibile subito in versione virtuale e che può essere richiesta anche in versione fisica.

Opzioni di conto corrente: Arancio Light e Arancio Più

Conto Corrente Arancio offre due opzioni principali: Conto Corrente Arancio Light e Conto Corrente Arancio Più. Il conto Light ha un canone mensile di zero euro, e paghi solo per quello che utilizzi, includendo gratuitamente il canone della Carta di Debito Mastercard e i bonifici SEPA fino a 50.000 euro. Il conto Più, con un canone di 5 euro al mese che può essere azzerato con l’accredito dello stipendio, include gratuitamente anche i bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA, prelievi in Italia e in Europa e il canone della Carta di Credito Mastercard Gold.

Gestione delle finanze e operazioni

Con Conto Corrente Arancio, puoi tenere sotto controllo le tue spese e effettuare operazioni quando e dove vuoi, accedendo alla tua Area Riservata tramite l’App o il sito ING. Il conto può essere intestato a una o due persone, offrendo flessibilità nella gestione delle finanze familiari o aziendali.

Apertura semplice e veloce

L’apertura di Conto Corrente Arancio è completamente online e può essere completata con firma digitale. Basta cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio”, scegliere tra le opzioni Light o Più, e attivare il conto con un bonifico. Puoi identificarti rapidamente utilizzando il servizio SPID, senza bisogno di attese o chiamate con un operatore.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.