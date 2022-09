Conto Corrente Arancio: canone gratis per il primo anno

L’abbinamento tra conto corrente online e carta di credito è, al giorno d’oggi, a dir poco vincente.

Si tratta di una soluzione molto più pratica rispetto ai conti tradizionali, offrendo una serie di vantaggi impensabili sono fino a qualche anno fa. Nonostante ciò, non mancano di certo le controindicazioni.

In primis non tutti i conti offrono costi trasparenti, rendendo di fatto poco conveniente anche la relativa carta di credito. La piattaforma deve essere poi facilmente accessibile, anche da parte di chi ha poche conoscenze informatiche. Infine il canone della carta stessa può essere poco accessibile.

Queste caratteristiche rendono molto ambite piattaforme come quella proposta da Conto Corrente Arancio che, tra le altre cose è disponibile a canone zero per il primo anno.

Conto Corrente Arancio è sicuro, conveniente e al 100% digitale

Conto Corrente Arancio è una soluzione che abbina tutte le certezze legate a un’istituto bancario come ING alle maggiori novità legate ai conti digitali.

Di fatto, questa soluzione permette con il modulo Zero Vincoli di effettuare le seguenti operazioni a costo zero:

prelievi di contante in Italia e in Europa ;

; bonifici SEPA online / al telefono ;

; rilascio Carta di Debito MasterCard ;

; rilascio Carta Prepagata MasterCard virtuale ;

; rilascio di un modulo di assegni all’anno.

La carta di debito inclusa offre pagamenti contactless nonché via Google Pay e Apple Pay. Risulta poi possibile tenere conto delle spese attraverso l’app mobile specifica, ottenendo il pieno controllo sulla carta e sugli acquisti effettuati con la stessa.

Il tutto senza alcun tipo di canone per il primo anno mentre, dal secondo, il servizio ha comunque un costo più che accessibile pari a 2 euro al mese.

Per ottenere Conto Corrente Arancio a zero canone per un anno, basta iscriversi al servizio entro il 31/12/2022.

