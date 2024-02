Conto Corrente Arancio: il conto bancario senza spese e con servizi digitali

Il nome Conto Corrente Arancio ti sarà apparso sicuramente davanti agli occhi in più di un’occasione. È una delle soluzioni più innovative, creata da ING. Interamente digitale, questo conto offre ai clienti tanti vantaggi, tra cui l’assenza del canone mensile.

Tra gli altri vantaggi ci sono i bonifici SEPA fino a 50.000€, i pagamenti di MAV, RAV, F24 senza commissioni e le ricariche telefoniche, anch’esse gratuite. Le operazioni tramite il Servizio Clienti ti vengono a costare soltanto 2,50€.

Conto Corrente Arancio: tanti vantaggi con il Modulo Zero Vincoli

Se vuoi maggiori vantaggi con il Conto Corrente Arancio, devi attivare il Modulo Zero Vincoli. Oltre al canone gratuito per i primi 12 mesi, ci sono i prelievi di contante senza commissioni, i bonifici SEPA tramite Servizio Clienti e un modulo di assegni all’anno, tutto gratuitamente.

Per attivare il modulo, devi accreditare lo stipendio, la pensione oppure depositare mensilmente sul conto almeno 1.000 euro. Se non ti è possibile, pagherai 2 euro al mese di canone.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, è totalmente digitale. Quindi, puoi farlo comodamente da casa senza recarti in una filiale di ING Direct. Se possiedi lo SPID, la procedura è ancora più veloce.

Parlando di carte di pagamento, puoi scegliere tra quella prepagata o di debito MasterCard, ma puoi anche richiedere la carta di credito. In questo modo, potrai pagare sia online che nei negozi fisici e prelevare denaro.

Con l’apertura del conto corrente, puoi contemporaneamente richiedere quella per il conto deposito Arancio, che attualmente offre un tasso di interesse del 3% annuo lordo per i primi 12 mesi su depositi vincolati fino a 100.000€. Non ci sono costi di gestione o apertura.

Insomma, il conto online di ING è indubbiamente una delle soluzioni più innovative e prive di costi migliori. Se vuoi aprire il conto subito, clicca sul bottone qui sotto e procedi.

